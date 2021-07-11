В Минсоцполитики напомнили, что с 2028 года для выхода на пенсию надо будет иметь 35 лет стажа

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Министр социальной политики призвала людей проверять свой стаж и объяснила, как и для чего это делать

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" дала украинцам советы, как контролировать собственный трудовой стаж, передает RegioNews.

Она объяснила, куда обращаться, если неправильно насчитали стаж.

Реагируют на такие проблемы работники Пенсионного фонда Украины. Они должны рассматривать, смотреть, горячая линия ПФУ есть. Для тех, кто еще не вышел на пенсию – чтобы потом не было ситуаций, что кто-то не знал, не хватает стажа и т. п. – надо посмотреть, что у человека есть, и найти решение, чтобы у человека был полный стаж. Что для этого надо сделать? Есть портал ПФУ, там можно создать себе кабинет, и сразу человек увидит весь свой приобретенный стаж и взносы. Там есть кнопочка "рассчитать пенсию" – можно посмотреть, какая у тебя пенсия. И тогда человек должен задуматься, почему нет стажа, посмотреть, какой стаж пропущен и тому подобное, - пояснила Лазебная.

Министр призвала людей "проверять свой стаж и добавлять, сканировать, передавать в ПФУ, чтобы точно знать правильность начисления пенсии".

Это еще важно и потому, что с 2028 года, чтобы выйти на пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа – это очень большой промежуток, - отметила она.

Как сообщалось, украинцам зачислят пособие по безработице на карантине в страховой стаж. Это делается для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем.