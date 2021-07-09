13:11  09 июля
В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
11:49  09 июля
С начала июля на водоемах погибли 10 детей и 55 взрослых
08:09  09 июля
На Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник
UA | RU
UA | RU
09 июля 2021, 15:55 1206

Украинцам рассказали, кого планируют перевести на накопительную пенсию

09 июля 2021, 15:55 1206
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, какие категории украинцев обязательно будут переведены на накопительную пенсию

Как сообщила она в интервью для издания "Украинские новости", все официально трудоустроенные люди - застрахованные лица - будут участниками этой системы, пишет RegioNews.

Министерство, по словам Лазебной, предлагало разрешить людям старше 50 лет самостоятельно решать, переходить на накопительную систему, но пока это предложение остается неучтенной.

"По предложению нашего министерства включили к участию в накопительной системе людей, которые выполняют важные социальные функции и получают в связи с этим различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица в декрете или ухаживающие нетрудоспособных родственников, воспитатели детских домов семейного типа и другие)", - отметила она.

Напомним, ранее в Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября.

Украина украинцы деньги пенсия Минсоцполитики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram