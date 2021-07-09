Украинцам рассказали, кого планируют перевести на накопительную пенсию

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Как сообщила она в интервью для издания "Украинские новости", все официально трудоустроенные люди - застрахованные лица - будут участниками этой системы, пишет RegioNews.

Министерство, по словам Лазебной, предлагало разрешить людям старше 50 лет самостоятельно решать, переходить на накопительную систему, но пока это предложение остается неучтенной.

"По предложению нашего министерства включили к участию в накопительной системе людей, которые выполняют важные социальные функции и получают в связи с этим различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица в декрете или ухаживающие нетрудоспособных родственников, воспитатели детских домов семейного типа и другие)", - отметила она.

Напомним, ранее в Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября.