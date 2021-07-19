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19 июля 2021, 13:58 1942

Стало известно, в каких областях уже продали больше всего земли

19 июля 2021, 13:58 1942
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Фото из открытых источников
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После снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключено 1107 земельных договоров

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, пишет RegioNews.

По данным пресс-службы, на 19 июля больше всего земли продали в Полтавской области - 353,3 га., на втором месте Харьковская область - 237,2 га, на третьем - Винницкая область - 132,8 га.

За это время 3804 нотариуса подали заявление для получения доступа к государственному земельному кадастру. Всего было подано 4146 заявлений, из них согласовано - 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения": отменено действие моратория на продажу земли.

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