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29 июня 2021, 14:45 737

Правительство отсрочило повышение цен на электроэнергию

29 июня 2021, 14:45 737
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров сохранил фиксированные цены на электроэнергию для населения до 1 августа текущего года. Тариф сохранится на уровне 1,68 грн/кВт-ч

Об этом сказано в постановлении правительства №659 от 29 июня, пишет RegioNews.

Документ вносит соответствующие изменения в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Соответствующее решение правительство приняло по предложению Минэнерго. В ведомстве пояснили, что для расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта необходимо дополнительное время.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят заслушать Кабмин по ситуации с тарифами в Украине.

Кабмин Украина тарифы цена правительство

 
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