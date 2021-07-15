Ляшко рассказал, как в Украине будут повышать зарплату медикам

Как сообщил он в интервью РБК-Украина в указе президента говорится, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысячи гривен, пишет RegioNews.

Также в указе президента говорится, что минимальная зарплата врача должна составлять 20 тысяч гривен.

По словам Ляшко, поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, Минздрав работает над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры и главный врач или директор будет обязан осуществить такую оплату.

Напомним, 18 июня Зеленский подписал указ о повышении "минималки" медикам.