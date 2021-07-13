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13 июля 2021, 20:27 250

Под Винницей перевернулась "скорая", травмировались медики

13 июля 2021, 20:27 250
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Фото Нацполиции
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Возле поселка Михайловка Винницкой области машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и двое медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Авария произошла около 15:00. За рулем скорой помощи находился 55-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал водитель "скорой" и двое медицинских работников, которые находились в салоне автомобиля. Они госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Отмечается, что водитель прошел осмотр - он трезв.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Водителю грозит до 3-х лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщалось, 11 июля на Киевщине в страшном ДТП погиб ребенок.

Того же дня в Черновцах в ДТП со служебной машиной травмировались двое полицейских.

ДТП скорая помощь авария Винницкая область медики

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