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19 июля 2021, 17:58 48

Минфин опроверг обещанное Марченко повышение минимальной зарплаты в следующем году

19 июля 2021, 17:58 48
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Фото из открытых источников
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В Министерстве финансов опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7700 грн в 2022 году. Говорят, оно наступит только в 2024-м

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год, - говорится в сообщении.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн.

С 1 декабря в Украине минимальная зарплата вырастет до 6500 грн.

В то же время пресс-служба Минфина сообщает, что бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине с нынешних 6000 гривен до:

с 1 января 2022 года - 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года - 6700 гривен;

с 1 января 2023 года - 7176 гривен;

с 1 января 2024 года - 7665 гривен.

Как сообщалось, в Кабмине хотят повысить минимальную зарплату: когда и на сколько. Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен.

зарплаты министр Минфин минимальная зарплата Сергей Марченко

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