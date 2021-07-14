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14 июля 2021, 16:20 24

Назначен в.и.о. главы Нацслужбы здоровья на время проведения конкурса

14 июля 2021, 16:20 24
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Фото из открытых источников
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Правительство назначило временным исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрия Самофалова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Виктора Ляшко Facebook.

Самофалов будет в должности до завершения конкурса на председателя и заместителей НСЗУ.

Правительство возложило временное исполнение обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины на Дмитрия Самофалова. Ранее он возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ, - сообщил Ляшко.

Как сообщалось, 6 июля исполняющий обязанности главы НСЗУ написал заявление на увольнение. Временно исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский подал в отставку.

Ранее, 2 июля, Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании, объявляет новый конкурс на должность. Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс.

Кабмин назначение Виктор Ляшко руководитель НСЗУ

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