Назначен в.и.о. главы Нацслужбы здоровья на время проведения конкурса
Правительство назначило временным исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрия Самофалова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Виктора Ляшко Facebook.
Самофалов будет в должности до завершения конкурса на председателя и заместителей НСЗУ.
Правительство возложило временное исполнение обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины на Дмитрия Самофалова. Ранее он возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ, - сообщил Ляшко.
Как сообщалось, 6 июля исполняющий обязанности главы НСЗУ написал заявление на увольнение. Временно исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский подал в отставку.
Ранее, 2 июля, Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании, объявляет новый конкурс на должность. Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс.
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