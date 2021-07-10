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10 июля 2021, 18:46 6099

Зеленский хочет повысить выплаты военным пенсионерам

10 июля 2021, 18:46 6099
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров Украины принять меры по повышению пенсий для военных

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается, что из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. Вследствие этого образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.

Ради восстановления справедливости по инициативе Владимира Зеленского Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, которые находятся на пенсии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующее постановление Кабмин примет на следующем заседании.

Предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года.

При этом, минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал решение правительства о повышении пенсионных выплат военнослужащим-пенсионерам.

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