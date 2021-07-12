Рада в пятницу заслушает премьера Дениса Шмыгаля
Верховная Рада в пятницу 16 июля во время часа вопросов к правительству заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Как пишет Regionews со ссылкой на РБК-Украина заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Уважаемые коллеги, я думаю, что все не против будут заслушать премьер-министра в пятницу во время Часа вопросов к правительству. Много вопросов накопилось, я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство фактически в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина премьер-министра Дениса Анатольевича", - заявил Разумков.
Напомним, что Рада до сих пор не утвердила программу деятельности правительства. Таким образом, у премьера нет годичного иммунитета от отставки по решению парламента.
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