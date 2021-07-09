Шмигаль анонсирует решение правительства о повышении пенсионных выплат военнослужащим-пенсионерам

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Премьер предполагает, что на следующем заседании Кабинета Министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, которые находятся на пенсии

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Глава правительства объяснил, почему вновь назначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое: в 2017 году, при внесении изменений к закону об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Поэтому правительство планирует исправить эту ситуацию.

По инициативе Президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабинета Министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решения о повышении пенсионных выплат военнослужащим, которые находятся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции, - заявил Шмигаль.

Он пояснил, что, в частности, предполагается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривны.

Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тысяч человек получат повышение почти в 700 гривен, - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, в Украине повысили пенсии: кого это касается. Более 5 миллионов украинских пенсионеров получат повышение пенсионных выплат от государства, начиная с 1 июля.

Также Разумков подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам.