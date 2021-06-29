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29 июня 2021, 13:48 1097

В Украине появился сервис автоматической оценки недвижимости

29 июня 2021, 13:48 1097
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Фото из открытых источников
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Фонд государственного имущества запустил сервис автоматической оценки стоимости объекта недвижимости

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Фонд госимущества ввел в эксплуатацию единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, сервисом услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости.

Отмечается, что для определения оценочной стоимости объекта недвижимости единой базой данных отчетов об оценке будет формироваться электронная справка, которая будет действительной в течение 30 календарных дней с момента получения.

В ФГИУ добавили, что если человек не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, он имеет право обратиться к оценщику для определения рыночной стоимости такого объекта. Оценщик в свою очередь должен составить отчет об оценке имущества, который зарегистрируется в единой базе. Такой отчет будет действовать в течение шести месяцев с даты оценки.

Напомним, ранее в Фонде госимущества сообщили, что приватизация 25 спиртзаводов добавила в бюджет 1,5 млрд грн.

Украина Фонд госимущества фонд имущество правительство

 
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