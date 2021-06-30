Разумков подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №4555, который предусматривает повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции
Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте парламента, передает RegioNews.
Законом предусмотрено повышение уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц:
- I категории - с 12 тысяч гривен до 16 тысяч гривен;
- II категории - с 10 тысяч гривен до 12 тысяч гривен;
- III категории - с 8 тысяч гривен до почти 9 тысяч гривен.
Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров.
Напомним, 29 апреля Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.
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