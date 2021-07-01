11:43  01 июля
В Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить
08:29  01 июля
В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен
08:11  01 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет
UA | RU
UA | RU
01 июля 2021, 13:47 156

Нардепы разблокировали закон о налоговой амнистии украинцев

01 июля 2021, 13:47 156
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада разблокировала подписание закона №5153 о налоговой амнистии для украинцев

Как пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР, теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Нардепы не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Всего в Раду внесли 11 таких проектов - №№5153-П - 5153-П-10.

Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, что 15 июня Верховная Рада приняла законопроект №5153 о введении налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины. Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Украина закон Дмитрий Разумков парламент документ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram