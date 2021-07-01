Нардепы разблокировали закон о налоговой амнистии украинцев

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Верховная Рада разблокировала подписание закона №5153 о налоговой амнистии для украинцев

Как пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР, теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Нардепы не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Всего в Раду внесли 11 таких проектов - №№5153-П - 5153-П-10.

Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, что 15 июня Верховная Рада приняла законопроект №5153 о введении налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины. Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.