В МВФ сказали, на какой транш может рассчитывать Украина
Украина может получить 2,7 млрд долларов в виде очередного транша от МВФ
Об этом в Faсebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, пишет RegioNews.
По словам Рашкована, после того, как Совет исполнительных директоров МВФ одобрил предложение распределить 650 млрд долларов между странами-членами, часть этих денег должна получить Украина.
"Это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, поскольку поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", – сообщил Рашкован.
По его словам, каждая страна получит сумму пропорционально квоте в МВФ.
Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что Украина получит транш МВФ осенью.
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