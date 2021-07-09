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09 июля 2021, 14:58 227

В МВФ сказали, на какой транш может рассчитывать Украина

09 июля 2021, 14:58 227
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Фото из открытых источников
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Украина может получить 2,7 млрд долларов в виде очередного транша от МВФ

Об этом в Faсebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, пишет RegioNews.

По словам Рашкована, после того, как Совет исполнительных директоров МВФ одобрил предложение распределить 650 млрд долларов между странами-членами, часть этих денег должна получить Украина.

"Это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, поскольку поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", – сообщил Рашкован.

По его словам, каждая страна получит сумму пропорционально квоте в МВФ.

Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что Украина получит транш МВФ осенью.

МВФ

 
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