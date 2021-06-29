Глава "слуг" Корниенко раскритиковал нардепов за блокирование законопроектов

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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выступил с критикой в отношении депутатов из-за того, что они блокируют законопроекты с помощью постановлений об их несоответствии регламенту

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.

"Хочу обратиться к коллегам по уже устоявшейся, к сожалению, практики блокирования законопроектов постановлениями об их несоответствии регламенту и сказать: уважаемые коллеги, как мы видим, ничего, кроме времени, вы таким образом не выиграете. А время все равно будет работать на нас", - заявил он.

По его мнению, такое действие нардепов только препятствуют председателю Рады и президенту оперативнее подписывать документы, чтобы они как можно скорее вступили в силу.

Вы делаете так, что закон вступит в силу через месяц, но все равно он вступит в силу. За этот месяц ничего не происходит, кроме ваших выступлений с трибуны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Корниенко сообщил, что народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховного Совета во вторник, 29 июня.