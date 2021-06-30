Стало известно, когда Рада возьмется за закон о НАБУ

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Как пишет RegioNews, об этом заявил на брифинге глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, до конца сессии остается две недели, во время которых будут рассмотрены законопроекты, необходимые для получения транша от МВФ и макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Все законопроекты в этом пакете должны проголосовать в течение двух недель. В первом чтении все инициативы уже проголосованы. Осталось принять их во втором чтении — все, кроме законопроекта о НАБУ. Его будут рассматривать уже осенью, потому что пока не закончена подготовка документа ко второму чтению", — пояснил Арахамия.

Напомним, что Верховная Рада 21 мая приняла за основу законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.