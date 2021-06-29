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29 июня 2021, 17:42 25

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг

29 июня 2021, 17:42 25
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение № 169 О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 1 июля 2021 года.

На нем рассмотрят 9 вопросов, среди которых – проекты законов о коренных народах Украины (реестр. № 5506) и об утрате силы закона о свободной экономической зоне "Крым" (реестр. № 5502-д) и соответствующие, вследствие этого, изменения в Таможенный кодекс Украины.

Кроме этого, речь пойдет о проектах законов:

о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (рег. № 5551);

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности (реестр. № 5655);

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности (реестр. № 5656);

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (реестр. № 5501-д);

о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (реестр. № 5599);

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (реестр. № 5600).

Как сообщалось, глава "слуг" Корниенко раскритиковал нардепов за блокирование законопроектов. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко выступил с критикой в отношении депутатов из-за того, что они блокируют законопроекты с помощью постановлений об их несоответствии регламенту.

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