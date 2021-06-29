С 1 июля вырастет максимальное пособие по безработице

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Нормами закона о госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено, что максимальное пособие по безработице с 1 июля 2021 года возрастет. Размер минимального пособия по безработице остается без изменений

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, максимальная помощь по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.

По закону о госбюджете, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля вырастет с 2270 гривен до 2379 гривен. Соответственно увеличится и максимальное пособие по безработице - на 436 гривен: с 9 080 гривен до 9 516 гривен.

Что же касается размера минимального пособия по безработице, то он остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

Как сообщалось в марте, украинцам зачислят пособие по безработице на карантине в страховой стаж. Это делается для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем.

В апреле стало известно, что Кабмин принял новые правила компенсаций за задержку зарплат и пенсий: возмещать задержку будут за счет источников, из которых осуществляются соответствующие выплаты.