На трассах Винницкой области из-за жары ограничили движение грузовиков

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В Винницкой области при температуре выше 28 градусов запрещено двигаться фурам весом более 24 тонн по дорогам общенационального значения

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на испектора "Укратрансбезопасности" Андрея Дидичука, передает RegioNews.

По его словам, переждать жару водители могут в специальных местах для отстоя. Ограничение ввели, чтобы сохранить асфальт от разрушения.

Работники "Укратрансбезопасности" проверяют грузовики совместно с полицией. Сегодня, 23 июня на посту вблизи г.. Калиновка за нарушение весовых норм в жару, на водителей фур составили 4 протокола.

Ограничение для крупногабаритного транспорта будет действовать до сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области ввели ограничение для грузовиков из-за жары.