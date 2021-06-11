08:54  11 июня
В Украине более 1600 новых COVID-больных: больше всего в столице
08:32  11 июня
Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года
18:01  11 июня
Оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
11 июня 2021, 20:26 665

Первую проданную в Украине тюрьму переоборудуют в кампус

11 июня 2021, 20:26 665
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На территории бывшей исправительной колонии во Львове, которую первой приватизировали в Украине, построят кампус, где планируют создать все условия для развития талантов города

Об этом сообщил Минюст в Telegram, передает RegioNews.

Владельцем территории стала одна из компаний группы SoftServe, работающей в сфере IT.

По словам члена Совета директоров Олега Дениса на месте колонии создадут квартал, где хотят собрать таланты и создать условия для их развития. Там также планируют построить садик, спортивную инфраструктуру и создать рабочие места.

Для возведения новых объектов проведут архитектурный конкурс.

Как сообщалось, 3 июня в Украине впервые продали тюрьму. В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках "большой распродажи тюрем".

тюрьма Минюст продажа кампус

Спиртзавод на Тернопольщине в третий раз выставили на аукцион
10 июня 2021, 15:11
Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир
09 июня 2021, 18:39
Малюська считает, что за 10 лет влияние олигархов должно уменьшиться в Украине
08 июня 2021, 12:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua