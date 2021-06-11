Первую проданную в Украине тюрьму переоборудуют в кампус

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На территории бывшей исправительной колонии во Львове, которую первой приватизировали в Украине, построят кампус, где планируют создать все условия для развития талантов города

Об этом сообщил Минюст в Telegram, передает RegioNews.

Владельцем территории стала одна из компаний группы SoftServe, работающей в сфере IT.

По словам члена Совета директоров Олега Дениса на месте колонии создадут квартал, где хотят собрать таланты и создать условия для их развития. Там также планируют построить садик, спортивную инфраструктуру и создать рабочие места.

Для возведения новых объектов проведут архитектурный конкурс.

Как сообщалось, 3 июня в Украине впервые продали тюрьму. В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках "большой распродажи тюрем".