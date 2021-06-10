Спиртзавод на Тернопольщине в третий раз выставили на аукцион
Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Мышковицкий спиртзавод в Тернопольской области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу фонда.
Предприятие расположено в двух локациях на Тернопольщине: селе Мышковичи и поселке городского типа Дружба. Стартовая цена актива составляет 7 291 753 грн, а прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 5 июля.
Это будет уже третий аукцион по продаже Мышковицкого спиртзавода. 28 декабря 2020 года победителем первых торгов стала компания Золотники-Агро с предложением 12,8 млн грн. Однако компания не провела оплату за актив и результаты аукциона были аннулированы.
Напомним, недавно на Полтавщине второй раз не смогли продать спиртзавод.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс