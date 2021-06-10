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10 июня 2021, 15:11 115

Спиртзавод на Тернопольщине в третий раз выставили на аукцион

10 июня 2021, 15:11 115
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Фото из открытых источников
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Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Мышковицкий спиртзавод в Тернопольской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу фонда.

Предприятие расположено в двух локациях на Тернопольщине: селе Мышковичи и поселке городского типа Дружба. Стартовая цена актива составляет 7 291 753 грн, а прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 5 июля.

Это будет уже третий аукцион по продаже Мышковицкого спиртзавода. 28 декабря 2020 года победителем первых торгов стала компания Золотники-Агро с предложением 12,8 млн грн. Однако компания не провела оплату за актив и результаты аукциона были аннулированы.

Напомним, недавно на Полтавщине второй раз не смогли продать спиртзавод.

Украина аукцион спиртзавод продажа Тернопольская область

 
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