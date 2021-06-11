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11 июня 2021, 14:48 583

Правительство назначило служебное расследование в отношении временного главы "Энергоатома"

11 июня 2021, 14:48 583
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров назначил служебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности президента государственной компании НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в части выполнения им предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение №608-р Кабмина.

Правительство должно создать специальную комиссию, которая за два месяца должна провести служебное расследование.

Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью исполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года.

В предписании Национального агентства по предотвращению коррупции Котину от 3 марта отмечается, что увольнение советника президента и директора по предупреждению и противодействию коррупции "Энергоатома" Олега Полищука было неправомерным и проводилось без согласования с НАПК.

Также отмечается, что в 2020 году "Энергоатом" не проводил оценку коррупционных рисков, что является грубым нарушением.

Напомним, что 10 февраля НАБУ пришло с обысками в "Энергоатом".

Кабмин Украина расследование Энергоатом правительство

 
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