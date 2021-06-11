Кабмин внес в Раду законопроект о монетизации льгот за проезд и коммуналку
Правительство внесло в парламент проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, который предусматривает передачу полномочий органам местной власти и предоставления льгот в денежной форме
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Рады.
Законопроект №5651 зарегистрировали сегодня. Сейчас текст документа отсутствует.
Главным по проработке законопроекта определен Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Ранее сообщалось, что проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решения по льготам будут принимать органы местной власти.
Напомним, что 9 июня Кабинет министров во время заседания одобрил проект закона, которым предлагается перевести льготы по оплате проезда и коммунальных услуг в денежную форму.