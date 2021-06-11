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11 июня 2021, 13:47 1832

Кабмин внес в Раду законопроект о монетизации льгот за проезд и коммуналку

11 июня 2021, 13:47 1832
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Фото из открытых источников
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Правительство внесло в парламент проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, который предусматривает передачу полномочий органам местной власти и предоставления льгот в денежной форме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Рады.

Законопроект №5651 зарегистрировали сегодня. Сейчас текст документа отсутствует.

Главным по проработке законопроекта определен Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее сообщалось, что проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решения по льготам будут принимать органы местной власти.

Напомним, что 9 июня Кабинет министров во время заседания одобрил проект закона, которым предлагается перевести льготы по оплате проезда и коммунальных услуг в денежную форму.

Кабмин

 
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