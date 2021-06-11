Тарифы на тепло в Украине будут устанавливать местные власти

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В Украине передали полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения из государственного на местный уровень

Соответствующий проект постановления 9 июня одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), передает RegioNews.

Согласно документу, местные органы власти самостоятельно будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития лицензиатов в сфере теплоснабжения.

Под это решение не подпадают лицензиаты, которые производят тепловую энергию на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках.

При этом НКРЕКП все равно будет проводить мониторинг и контроль работы всех предприятий теплоснабжения.

По словам председателя комиссии Валерия Тарасюка, есть несколько предприятий, которые против такого решения, в частности "Ривнетеплоенерго" и "Черкассытеплокоммунэнерго". Поэтому в течение двух недель состоятся обсуждение для урегулирования этой ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.