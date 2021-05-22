В Луцке полностью отключили горячую воду

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С 20 мая в Луцке отключили централизованную подачу горячей воды из газовых котельных

Об этом "Суспильному" сообщил адвокат государственного коммунального предприятия "Луцктепло” Антон Безносиков, пишет RegioNews.

Без горячей воды осталось 39 тысяч жителей. Когда восстановят горячее водоснабжение неизвестно.

В "Луцктепло" объяснили, что люди остались без воды, потому что завершился срок действия Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка природного газа. Поэтому "Волыньгаз" опломбировало счетчики на газовых котельных города.

По новым правилам "Луцктепло” предлагают покупать природный газ по предоплате. Но денег, чтобы заключить новый договор на поставку природного газа, государственное коммунальное предприятие не имеет.

Напомним, на днях из-за новых правил закупки газа для предприятий теплокоммунэнерго АО " Житомиргаз” отключил котельные, которые обеспечивают горячей водой городские больницы и роддом.