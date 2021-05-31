Стало известно, в каких сферах украинцы получают самые высокие зарплаты

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В Украине сейчас в трех сферах граждане получают самые высокие зарплаты

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет RegioNews.

Известно, что среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-апрель 2021 года составила 13 013 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 19,8%.

Самые высокие зарплаты получают граждане в сфере "информация и телекоммуникации" - там они выросли на 24,7% - до 24 375 гривен. В сфере "финансовая и страховая деятельность", средние зарплаты выросли на 12,5% - до 23 562 гривен.

Зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 9,9% - до 23 972 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "временное размещение и организация питания", где они выросли на 19,7% - до 7 320 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 54,5% - до 11 630 гривен, педагогов - 29,0% - до 10 793 гривен.

Ранее сообщалось, в каких областях наибольшая средняя зарплата.