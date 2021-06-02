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02 июня 2021, 14:44 246

Укрзализныця продолжила до Чернигова два маршрута поездов с запада Украины

02 июня 2021, 14:44 246
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Укрзализныця продлевает до Чернигова маршруты двух поездов. Это касается направлений из Ивано-Франковска и Черновцов

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

Так, продлены маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск - Киев и № 118/117 Черновцы - Киев.

Билеты уже в продаже.

На официальном портале УЗ для продажи билетов открыта продажа на поезд 118 из Черновцов в Чернигов. Билеты есть на 1 июля. Стоимость стартует от 290 гривен (плацкарт).

Поезд выезжает в 19:46 из Черновцов и прибывает в Чернигов в 12:06. После Киева делает остановку только в Нежине. Однако пребывание в пути из Киева в Чернигов составляет 3,5 часа - поезд выезжает из столицы в 8:34.

Билеты на поезд 43 из Ивано-Франковска в Чернигов также есть в продаже с 1 июля. Стоимость билетов от 215 гривен за плацкарт.

Поезд отправляется в 21:55 из Ивано-Франковска, в 9:33 - из Киева, в 12:43 прибывает в Чернигов.

Как сообщалось, "Укрзализныця” раскрыла размер зарплаты руководства компании и членов Наблюдательного Совета.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" запускает экспресс, который соединит три туристические области: "Прикарпатский экспресс" соединит Волынскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Укрзализныця поезд Черновцы Ивано-Франковск Чернигов регионы

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