Укрзализныця продолжила до Чернигова два маршрута поездов с запада Украины
Укрзализныця продлевает до Чернигова маршруты двух поездов. Это касается направлений из Ивано-Франковска и Черновцов
Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.
Так, продлены маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск - Киев и № 118/117 Черновцы - Киев.
Билеты уже в продаже.
На официальном портале УЗ для продажи билетов открыта продажа на поезд 118 из Черновцов в Чернигов. Билеты есть на 1 июля. Стоимость стартует от 290 гривен (плацкарт).
Поезд выезжает в 19:46 из Черновцов и прибывает в Чернигов в 12:06. После Киева делает остановку только в Нежине. Однако пребывание в пути из Киева в Чернигов составляет 3,5 часа - поезд выезжает из столицы в 8:34.
Билеты на поезд 43 из Ивано-Франковска в Чернигов также есть в продаже с 1 июля. Стоимость билетов от 215 гривен за плацкарт.
Поезд отправляется в 21:55 из Ивано-Франковска, в 9:33 - из Киева, в 12:43 прибывает в Чернигов.
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