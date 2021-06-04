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04 июня 2021, 13:42 194

В Днепропетровской области во время движения загорелся электровоз

04 июня 2021, 13:42 194
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Фото: из открытых источников
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На станции Письменной, что находится в Днепропетровской области во время движения загорелся локомотив поезда. Машинистам удалось остановить электровоз и отсоединить от сети, а спасателям потушить огонь

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Очередной "погорелец" на Приднепровской железной дороге (ст. Письменное). Локомотивы, подвижный состав Украинской железной дороги день заливает - день пылают", - написал он.

По его словам, кроме почтенного возраста техники, причиной частых поломок локомотивов служит их неисправность.

"У руководителей региональных отделений, центрального менеджмента железной дороги по бумагам все в порядке. Все ремонтируется и работает на уровне гиперлупов. Однако ребята на местах каждый раз выходя в рейс должны собственноручно подгонять под технику безопасности десятки недоработок", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области вблизи села Красноселка Коростенского района в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов-Бахмут произошел пожар.

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