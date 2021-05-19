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19 мая 2021, 14:59 1530

Кабмин упростил условия назначения жилищных субсидий

19 мая 2021, 14:59 1530
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров внес изменения в критерии получения жилищных субсидий для украинцев. В частности, на получение субсидии смогут рассчитывать те украинцы, которые имеют на депозитах до 100 тысяч гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Правительство упрощает процедуру получения субсидии. Новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления. За некоторыми исключениями. При этом верификация субсидий продолжается", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, теперь помощь можно получить, имея на депозите до 100 тысяч гривен. Ранее помощь не надавили тем, чьи доходы превышали 50 тыс. грн.

Также дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения, что втрое сократит сроки рассмотрения заявлений.

Кроме того, новые изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.

Если вы владелец трех-четырех квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает вам получить помощь", - сообщил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики хотят изменить правила для получения субсидий. Предлагается предоставить право на субсидию, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен.

Кабмин украинцы банки субсидия Денис Шмыгаль

 
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