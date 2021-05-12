Мэры городов призывают правительство возместить долги за проезд льготников в транспорте

Государство не выполняет эту норму Конституции с 2016 года

Государство не выполняет эту норму Конституции с 2016 года

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Ассоциация городов Украины обнародовала заявление, в котором призывает Кабмин возместить долги за проезд льготников в транспорте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Ассоциации городов Украины.

Вопреки конституционным нормам государство с 2016 года отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Итак, она переложила свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время льготы, гарантированные государством, должны предусматривать стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета, - говорится в заявлении АГУ.

В Ассоциации городов Украины (АГУ) призвали Кабинет Министров Украины исправить ситуацию, которая сложилась вследствие того, что государство перестало выполнять норму Конституции о компенсации расходов из местного бюджета, возникших в результате решений центральной власти, и не компенсирует общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в городском общественном транспорте.

Общины ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством. Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер: образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Такая ситуация, длящаяся с 2016 года, приводит также к деградации транспортной системы города, - отмечают мэры городов.

В АГУ призвали Кабмин погасить задолженность, ведь без этих средств городским головам придется повысить цены.

В случае невыделения в Государственном бюджете необходимых средств органы местного самоуправления будут вынуждены повысить цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильную транспортную связь на территориях общин, - отметили в заявлении.

Как сообщалось, ранее, в январе правительство и мэры договорились не повышать тарифы на тепло и горячую воду.