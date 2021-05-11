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11 мая 2021, 17:32 235

"Карантинные" 8 тысяч получил уже каждый третий из подавших заявки

11 мая 2021, 17:32 235
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Фото из открытых источников
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Для выплаты по 8 тысяч гривен ФЛП и наемным работникам в "красных" зонах направлено 800 млн гривен. Деньги получил каждый третий из тех, кто подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает RegioNews.

По состоянию на 11 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 800,0 млн грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 07.04.2021 № 328 "О дополнительных мерах социальной поддержки застрахованных лиц на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен. Если регион был отнесен к "красной "зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Дия " до 19 мая.

Пенсійний фонд України продовжує фінансування допомоги застрахованим особам в розмірі 8 000 гривень. Станом на 11...

Posted by Пенсійний фонд України on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось ранее, на карантинные выплаты предпринимателям направили уже 600 миллионов гривен.

В конце апреля стало известно о "карантинных" 8 тысячах, что заявлений на пособие уже почти вдвое больше, чем есть на это денег. Остальные средства обещают найти.

Дія карантин компенсация ПФУ социальные выплаты ФОП

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