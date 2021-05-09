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09 мая 2021, 15:00 49

На карантинные выплаты предпринимателям направили уже 600 миллионов гривен

09 мая 2021, 15:00 49
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Выплаты получают предприниматели, которые из-за ограничений не имели возможности работать в "красных" зонах карантина
Выплаты получают предприниматели, которые из-за ограничений не имели возможности работать в "красных" зонах карантина
Фото из открытых источников
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В Украине продолжают выплачивать помощь предпринимателям и наемным работникам, которые не могли работать в «красных» зонах карантина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи от государства. На этой неделе очередной транш был направлен для выплаты средств наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена в "красных" зонах. Всего на эти нужды государство направило уже 600 млн грн, - написал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что прием заявок на получение помощи продолжается. Получить деньги от государства можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе. Если область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение Дія до 19 мая.

Напомним, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Ранее, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам.

карантин выплаты предприниматели Кабмин помощь

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