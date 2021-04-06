Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах"

Закон вступает в силу с завтрашнего дня

Закон вступает в силу с завтрашнего дня

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, которые пострадали от карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайт президента, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта, - говорится в сообщении.

Согласно закону, физические лица – предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме этого, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, 30 марта Рада поддержала закон о карантинные выплаты 8 тысяч ФОПам. Их не смогут получить физлица-предприниматели, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность.