Минздрав обновил зоны карантина: в Украине нет ни одной "красной" области

Последней "красную" зону эпидемической опасности покинула Сумская область

Последней "красную" зону эпидемической опасности покинула Сумская область

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения обновило разделение Украины на карантинные зоны, отныне все регионы находятся в "оранжевой" и "желтой" зонах.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Минздрава, передает RegioNews.

По состоянию на 8 мая в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находятся Черкасская, Волынская, Кировоградская, Донецкая, Житомирская, Луганская и Тернопольская области.

Остальные регионы и Киев находится в "желтой" зоне карантина. Также согласно с обновленными данными, в Украине нет ни одной области, которая бы отвечала показателям "зеленой" карантинной зоны.

Однако в отчете Минздрава указывается, что ни в одной области не превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

7 мая в Сумской области отменили ограничения "красной" зоны карантина, это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности.