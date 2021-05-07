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07 мая 2021, 15:39 13

На въезде в Херсон демонтировали карантинный блокпост

07 мая 2021, 15:39 13
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Фото: Суспільне
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Херсонская региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о демонтаже карантинного блокпоста, который ранее установили на въезде в город со стороны Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.

По словам руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Вадима Чабана, блокпост перестал работать, начиная с 00:00 часов 6 мая.

Снят карантинный блокпост на стационарном посту полиции "Консул" при въезде в город Херсон со стороны Николаева в связи с тем, что соседняя область вышла из "красной" зоны эпидемиологической опасности", - сообщил Чабан.

По его словам, областные власти изучили статистику заболеваемости в соседних областях, в первую очередь, в Николаевской, которая до недавнего времени была в "красной" зоне карантина, и приняли решение о прекращении работы блокпоста.

Чиновник отметил, что отныне не будет дополнительных температурных скринингов и остановок транспорта, а граждане будут ездить в обычном режиме.

Напомним, 8 апреля на въезде в Херсон начал работу карантинный блокпост, тогда областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин.

Херсон блокпост карантин коронавирус Ограничение

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