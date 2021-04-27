В Чернигове работу детсадов и начальной школы возобновят 5 мая

Соответствующее решение городские власти приняли во время еженедельного расширенного совещания

Соответствующее решение городские власти приняли во время еженедельного расширенного совещания

В Чернигове с 5 мая возобновляется работа детских садов, а также к очному обучению вернутся ученики начальной школы.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.

В горсовете отмечают, что ранее разрешить нельзя, так как не позволяют погодные условия, во всех помещениях детсадов до сих пор очень холодно. Однако в начале мая прогнозируется более теплая и комфортная погода.

Сегодня температура даже в тех садах, где заменены окна, 10-11 градусов. Когда солнечная погода, поднимается только до 14 градусов. Конечно, находиться в таких условиях дети не могут. Более того, нужно учитывать, что и при повышении температуры на улице помещения нагреваются не сразу", - сказал начальник управления образования городского совета Василий Билогура.

Он добавил, что начальная школа с 5 мая также может возвращаться к очному обучению.

Что касается старшей школы - по ней вопрос пока открыт. Ведь ученики 5-11 классов могут возобновить учебу в школах, если город выйдет из "красной" зоны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому официальное решение будут принимать позже", - сообщили в городском совете.

Напомним, мэр Чернигова заявлял, что Черниговская область может выйти из "красной" зоны на этой неделе.

Также сообщалось, что в Чернигове хотят разрешить предпринимателям работать несмотря на "красную" зону.