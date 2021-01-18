Зарплата учителей в 2021 году возрастет, - заместитель министра финансов

На этот год в бюджете на образование предусмотрено больше, чем было в прошлом

На этот год в бюджете на образование предусмотрено больше, чем было в прошлом

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Предусмотренные в госбюджете на 2021 год средства позволят органам местного самоуправления повысить зарплату педработников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5%.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на правительственный портал. По информации заместителя министра финансов Романа Ермолычева, в Государственном бюджете Украины на 2021 год на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году. За эти средства будет осуществляться оплата труда свыше 400 тыс. учителей. Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства по содержанию педагогического персонала учреждений общего среднего образования для предоставления качественного общего среднего образования в соответствии с законодательно установленными стандартами. Кроме того, не смотря на вызовы, связанные с необходимостью реагировать на пандемию, мы стабильно продолжаем повышать оплату труда учителей. Поэтому предусмотренные в государственном бюджете на 2021 год средства позволят органам местного самоуправления повысить заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5 %, ‒ сообщил заместитель Министра финансов. По его словам, в целом в госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено 169,3 млрд грн с учетом межбюджетных трансфертов, что больше на 29,3 млрд грн, чем в 2020 году. Ермолычев добавил, что "направление финансирования образования остается приоритетом государства. Ведь качественное образование должно быть как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик". Ранее сообщалось, что по информации Минобразования, на зарплаты учителям в регионы пойдет более 51 миллиона субвенции. Это будет сделано с целью избежания задолженности по зарплате педагогам.

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