В Запорожье местные власти повысили цены на проезд в общественном транспорте

В трамваях и троллейбусах города стоимость проезда вырастет с 4 до 6 гривен

В трамваях и троллейбусах города стоимость проезда вырастет с 4 до 6 гривен

Фото: из открытых источников

В коммунальных автобусах, трамваях, троллейбусах, а также маршрутках Запорожья с 1 мая подорожает стоимость проезда. Такое решение принял исполком Запорожского городского совета.

Об этом сообщает Укринформ, передает Regionews.

В частности, с 1 мая за проезд в муниципальных автобусах придется заплатить 7 гривен вместо 5.

В трамваях и троллейбусах стоимость проезда вырастет с 4 до 6 гривен, а в маршрутных такси Запорожья - с 6 до 8 гривен. Отмечается, что на отдельных маршрутах цена вырастет до 9-10 гривен.

В мэрии заявляют, что последний раз стоимость проезда в городе повышалась в 2019 году. Рост цен анонсировали еще зимой.

В управлении транспорта и связи Запорожского городского совета тогда заявляли, что в апреле проезд подорожает в среднем на 1 гривну.

Напомним, ранее в "красном" Запорожье обнаружили продажу справок на проезд в транспорте.