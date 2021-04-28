В Запорожье местные власти повысили цены на проезд в общественном транспорте
В коммунальных автобусах, трамваях, троллейбусах, а также маршрутках Запорожья с 1 мая подорожает стоимость проезда. Такое решение принял исполком Запорожского городского совета.
Об этом сообщает Укринформ, передает Regionews.
В частности, с 1 мая за проезд в муниципальных автобусах придется заплатить 7 гривен вместо 5.
В трамваях и троллейбусах стоимость проезда вырастет с 4 до 6 гривен, а в маршрутных такси Запорожья - с 6 до 8 гривен. Отмечается, что на отдельных маршрутах цена вырастет до 9-10 гривен.
В мэрии заявляют, что последний раз стоимость проезда в городе повышалась в 2019 году. Рост цен анонсировали еще зимой.
В управлении транспорта и связи Запорожского городского совета тогда заявляли, что в апреле проезд подорожает в среднем на 1 гривну.
Напомним, ранее в "красном" Запорожье обнаружили продажу справок на проезд в транспорте.