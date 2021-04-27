Везде, кроме Житомирщины: "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов
"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения во всех областях, где движение было ограничено из-за локдауна, кроме Житомирской.
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас карантинные ограничения - запрет высадки и посадки пассажиров - действуют только в Житомирской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантинных ограничений осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 15 апреля следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю”.