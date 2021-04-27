Везде, кроме Житомирщины: "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов

24 апреля 2021

Ностальгия за скандалом. Почему Авакову не стоит вспоминать дорогу через Лесопарк

Более десяти лет прошло с момента строительства дороги через Лесопарк в Харькове. Она стала удобным инфраструктурным решением, ни одного лишнего дерева не пострадало и ничего в лесу кроме дороги не по...