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27 апреля 2021, 14:59 859

Везде, кроме Житомирщины: "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов

27 апреля 2021, 14:59 859
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Запрет высадки и посадки пассажиров - действуют только в Житомирской области
Запрет высадки и посадки пассажиров - действуют только в Житомирской области
Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения во всех областях, где движение было ограничено из-за локдауна, кроме Житомирской.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас карантинные ограничения - запрет высадки и посадки пассажиров - действуют только в Житомирской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантинных ограничений осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 15 апреля следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю”.

карантин Укрзализныця поезд область локдаун

 
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