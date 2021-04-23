Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы

Теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование

Теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование

Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал (с замечаниями) показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook- страницу Комитета.

Комитет только что согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы (с замечаниями), - говорится в сообщении.

Член комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа” Ирина Верещук в своем Facebook уточнила, что Комитет согласовал государственный оборонный заказ за два дня.

Армия будет вовремя обеспечена всем необходимым. Все хорошо, что хорошо заканчивается, - уточнила она.

Она также отметила, что теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование.

Как сообщалось, еще 4 апреля Кабмин согласовал основные показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы. Правительство учло предложения СНБО.