Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал (с замечаниями) показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook- страницу Комитета.
Комитет только что согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы (с замечаниями), - говорится в сообщении.
Член комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа” Ирина Верещук в своем Facebook уточнила, что Комитет согласовал государственный оборонный заказ за два дня.
Армия будет вовремя обеспечена всем необходимым. Все хорошо, что хорошо заканчивается, - уточнила она.
Она также отметила, что теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование.
Комітетом щойно погоджено показники державного оборонного замовлення на 2021 – 2023 роки (із зауваженнями).Posted by Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки on Friday, April 23, 2021
Как сообщалось, еще 4 апреля Кабмин согласовал основные показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы. Правительство учло предложения СНБО.