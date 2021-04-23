16:10  23 апреля
В Херсонском облсовете подрались депутаты от ЕС и ОПЗЖ
16:50  23 апреля
На Днепропетровщине на шахте произошел обвал: есть пострадавший
19:13  23 апреля
Сутки в ООС: десять нарушений режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 19:00 314

Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы

23 апреля 2021, 19:00 314
Читайте також українською мовою
Теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование
Теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал (с замечаниями) показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook- страницу Комитета.

Комитет только что согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы (с замечаниями), - говорится в сообщении.

Член комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа” Ирина Верещук в своем Facebook уточнила, что Комитет согласовал государственный оборонный заказ за два дня.

Армия будет вовремя обеспечена всем необходимым. Все хорошо, что хорошо заканчивается, - уточнила она.

Она также отметила, что теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование.

Комітетом щойно погоджено показники державного оборонного замовлення на 2021 – 2023 роки (із зауваженнями).

Posted by Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки on Friday, April 23, 2021

Как сообщалось, еще 4 апреля Кабмин согласовал основные показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы. Правительство учло предложения СНБО.

оборона гособоронзаказ Верховная Рада комитет Ирина Верещук

Стало известно, когда Рада может провести новые внеочередные заседания
23 апреля 2021, 11:45
В "Укроборонпроме" объяснили, почему массово распродают оборонные предприятия
22 апреля 2021, 15:59
Рада может на следующей неделе взяться за ликвидацию ОАСК, - Разумков
15 апреля 2021, 16:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua