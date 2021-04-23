Профільний комітет Ради погодив показники держоборонзамовлення на 2021-2023 роки
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив (із зауваженнями) показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Комітету.
Комітет щойно погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки (із зауваженнями), - йдеться в повідомленні.
Член комітету, народна депутатка від фракції "Слуга народу” Ірина Верещук у своєму Facebook уточнила, що Комітет погодив державне оборонне замовлення за два дні.
Армія буде вчасно забезпечена всім необхідним. Все добре, що добре закінчується, — уточнила вона.
Вона також зауважила, що тепер комітет має розібратися, в результаті яких та чиїх дій було затримано подачу ДОЗ на погодження.
Комітетом щойно погоджено показники державного оборонного замовлення на 2021 – 2023 роки (із зауваженнями).Posted by Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки on Friday, April 23, 2021
Як повідомлялося, ще 4 квітня Кабмін погодив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 роки. Уряд врахував пропозиції РНБО.