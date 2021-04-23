Профільний комітет Ради погодив показники держоборонзамовлення на 2021-2023 роки

Тепер комітет має розібратися, в результаті яких та чиїх дій було затримано подачу ДОЗ на погодження

Тепер комітет має розібратися, в результаті яких та чиїх дій було затримано подачу ДОЗ на погодження

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив (із зауваженнями) показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки.

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