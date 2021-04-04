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04 апреля 2021, 15:52 23

Кабмин согласовал основные показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы

04 апреля 2021, 15:52 23
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Правительство учло предложения СНБО
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины одобрил основные показатели гособоронзаказа на 2021, 2022 и 2023 годы.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, пишет RegioNews.

Во исполнение Решения СНБО Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2021 год и 2022, 2023 годы" от 30 марта 2021 года №132/2021... правительство одобрило основные показатели ГОЗ на указанные годы, - написал Уруский.

Упомянутые показатели доработаны с учетом результатов обсуждения во время недавнего заседания СНБО. В частности, предусмотрено финансирование ГОЗ на 2021 год в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета. Среди приоритетных проектов, в частности, - развитие ракетного вооружения, которое будет финансироваться за счет общего фонда государственного бюджета.

Кроме того, в этом году ГОЗ будет выполняться уже в условиях введения в действие нового Закона Украины "Об оборонных закупках", имплементация которого почти завершена", - подытожил Уруский.

Напомним, рассмотреть вопрос выполнения государственного оборонного заказа и его объем на 2021 год СНБО рассмотрел на заседании 2 апреля.

Кабмин СНБО оборона Олег Уруский госзаказ

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