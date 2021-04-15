Чиновника налоговой службы подозревают в коррупционной схеме на 2 миллиона

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Главному государственному ревизору-инспектору Главного управления ГНС в г. Киеве сообщено о подозрении по факту служебной халатности, которая повлекла непоступление в бюджет налога на сумму более чем 2 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Работники Государственной службы Украины по результатам проведенных плановых документальных проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения налогового и иного законодательства недонасчитывали - занижали суммы налогов, подлежащих обязательной уплате в государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.

Так, согласно результатам проведенной плановой проверки по вопросам уплаты налога на добавленную стоимость одним из субъектов хозяйствования, главный государственный ревизор-инспектор столичного управления ГНС не отразил в акте проверки нарушения действующего законодательства. Это повлекло непоступление в бюджет налога на сумму более чем 2 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Одесской области во время получения взятки задержали чиновника водной полиции.