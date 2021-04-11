В Украине изменят порядок получения пенсий: что ждет пенсионеров
При массовом переводе украинских пенсионеров на получение пенсий через банковские карты им предложат десятки банков на выбор.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.
До 1 сентября человек может совершенно четко выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобный, отвечает требованиям. На сегодня это почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно. У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку никуда ходить не надо, - сообщил заместитель министра.
Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, который осуществляет выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.
Напомним, Минсоцполитики намерено перевести всех пенсионеров на получение пенсии через банковские карты с 1 сентября 2021 года. Исключение составят инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Такой шаг вызван тем, что "Укрпочта" добилась повышения тарифов на доставку пенсий.
Как сообщалось, в Украине с 1 апреля пересчитали пенсии: кому и на сколько. На сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров.
Ранее, в прошлом году, сообщалось, что "Укрпочта" может прекратить доставку пенсий: в компании назвали причину. Это произойдет, если Кабмин не решит вопрос оплаты государством этой услуги.