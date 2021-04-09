В Днепре через суд отменили решение об ограничении льготного проезда
В Днепре Окружной административный суд отменил решение городского совета от 22 марта об ограничении льготного проезда во время действия карантина.
Об этом сообщает портал "056.ua", передает RegioNews.
Известно, что в марте городская комиссия ТЭБ и ЧС постановила, что льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте только 5 часов в день, с 10:00 до 15:00.
Иск об отмене этого решения подали жители города Вячеслав Гаркуша и Анатолий Погорелый.
Суд удовлетворил требование в полном объеме. Признал противоправным и недействительным 4 пункт Протокола №30. Судебные издержки в размере 908 гривен также должен компенсировать городской совет Днепра", - говорится в сообщении.
Решение суда вступит в силу через 30 дней, городской совет может обжаловать его у отведенные Законом сроки.
Напомним, в Днепре переполнены реанимации: коронавирус лечат хирурги и травматологи.