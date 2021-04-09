В Днепре через суд отменили решение об ограничении льготного проезда

24 марта в городе ввели карантин, он будет действовать до 13 апреля

24 марта в городе ввели карантин, он будет действовать до 13 апреля

Фото: из открытых источников

В Днепре Окружной административный суд отменил решение городского совета от 22 марта об ограничении льготного проезда во время действия карантина.

Об этом сообщает портал "056.ua", передает RegioNews.

Известно, что в марте городская комиссия ТЭБ и ЧС постановила, что льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте только 5 часов в день, с 10:00 до 15:00.

Иск об отмене этого решения подали жители города Вячеслав Гаркуша и Анатолий Погорелый.

Суд удовлетворил требование в полном объеме. Признал противоправным и недействительным 4 пункт Протокола №30. Судебные издержки в размере 908 гривен также должен компенсировать городской совет Днепра", - говорится в сообщении.

Решение суда вступит в силу через 30 дней, городской совет может обжаловать его у отведенные Законом сроки.

Напомним, в Днепре переполнены реанимации: коронавирус лечат хирурги и травматологи.