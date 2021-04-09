08:59  09 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:21  09 апреля
В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
08:11  09 апреля
На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 12:34 280

В Днепре через суд отменили решение об ограничении льготного проезда

09 апреля 2021, 12:34 280
Читайте також українською мовою
24 марта в городе ввели карантин, он будет действовать до 13 апреля
24 марта в городе ввели карантин, он будет действовать до 13 апреля
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре Окружной административный суд отменил решение городского совета от 22 марта об ограничении льготного проезда во время действия карантина.

Об этом сообщает портал "056.ua", передает RegioNews.

Известно, что в марте городская комиссия ТЭБ и ЧС постановила, что льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте только 5 часов в день, с 10:00 до 15:00.

Иск об отмене этого решения подали жители города Вячеслав Гаркуша и Анатолий Погорелый.

Суд удовлетворил требование в полном объеме. Признал противоправным и недействительным 4 пункт Протокола №30. Судебные издержки в размере 908 гривен также должен компенсировать городской совет Днепра", - говорится в сообщении.

Решение суда вступит в силу через 30 дней, городской совет может обжаловать его у отведенные Законом сроки.

Напомним, в Днепре переполнены реанимации: коронавирус лечат хирурги и травматологи.

суд карантин транспорт горсовет Днепр решение проезд

Против Тупицкого могут применить принудительный привод, - нардеп
09 апреля 2021, 11:59
В Одессе заведениям, которые нарушают карантин, могут отключить воду и свет
09 апреля 2021, 10:31
Магазины "Эпицентр" продложают работать несмотря на жесткий локдаун
09 апреля 2021, 09:54
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua