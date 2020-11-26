СБУ засекретила данные о своём автопарке
Служащие назвали это "информацией с ограниченным доступом"
Служащие назвали это "информацией с ограниченным доступом"
В СБУ отказались отвечать на запрос о своём автопарке.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
Радио Свобода интересовалось, сколько автомобилей насчитывает автопарк Службы безопасности Украины и сколько автомобилей закупила СБУ в 2019 и 2020 годах.
Служба безопасности Украины в ответ на запрос назвала данные о своём автопарке "информацией с ограниченным доступом".
По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности относительно состояния финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБ Украины, относятся к информации с ограниченным доступом, – заявили в СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что Минпром и СНБО до конца года закупят автомобили премиум-класса.
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