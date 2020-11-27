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27 ноября 2020, 19:08 3

Кабмин распоряжается 120-ю автомобилями

27 ноября 2020, 19:08 3
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В этом году новых машин не закупал
В этом году новых машин не закупал
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Кабинет министров Украины имеет 120 автомобилей в своем распоряжении, сообщило правительство в ответ на запрос.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Правительство имеет в своем распоряжении 120 автомобилей.

В 2020 году правительство не закупало автомобилей.

В то же время в прошлом году Кабмин купил три автобуса общей стоимостью 10 124 880 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ засекретила данные о своём автопарке.

Кабмин автобус авто закупки правительство
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