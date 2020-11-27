Кабмин распоряжается 120-ю автомобилями
В этом году новых машин не закупал
В этом году новых машин не закупал
Кабинет министров Украины имеет 120 автомобилей в своем распоряжении, сообщило правительство в ответ на запрос.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
Правительство имеет в своем распоряжении 120 автомобилей.
В 2020 году правительство не закупало автомобилей.
В то же время в прошлом году Кабмин купил три автобуса общей стоимостью 10 124 880 гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ засекретила данные о своём автопарке.
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