Кабмин распоряжается 120-ю автомобилями

В этом году новых машин не закупал

В этом году новых машин не закупал

Кабинет министров Украины имеет 120 автомобилей в своем распоряжении, сообщило правительство в ответ на запрос.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Правительство имеет в своем распоряжении 120 автомобилей.

В 2020 году правительство не закупало автомобилей.

В то же время в прошлом году Кабмин купил три автобуса общей стоимостью 10 124 880 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ засекретила данные о своём автопарке.