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15 апреля 2021, 13:16 6

"Медзакупки" хотят оштрафовать недобросовестного поставщика китайской COVID-вакцины

15 апреля 2021, 13:16 6
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С "Лекхима" могут взыскать более 38 млн гривен за несвоевременную поставку вакцины Sinovac
Фото из открытых источников
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Госпредприятие "Медицинские закупки" продолжает начислять пеню ЧАО "Лекхим", которое не выполнило условия договора о поставке первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов вовремя. Кроме того, фармкомпании грозит немалый штраф.

Об этом говорится в сообщении экспертной организации StateWatch со ссылкой на ответ ГП "Медицинские закупки", передает RegioNews.

В письме ГП отмечается, что "Лекхим" должен был поставить в Украину 700 тысяч флаконов китайской вакцины CoronaVac не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран.

Поскольку 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии вакцины в Украине должны были состояться до 6 марта. Фактически вакцина поступила на склады "Медицинских закупок" 10 апреля, и в количестве 200 тысяч флаконов, что значительно меньше объема ожидаемой первой партии в соответствии с условиями договора, — говорится в сообщении.

В госпредприятии заявили, что поставка указанного количества флаконов не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа, применяемых к поставщику в связи с несоблюдением сроков поставки продукции, предусмотренных договором. ГП "Медицинские закупки" продолжает начисление пени за каждый день такой просрочки, начиная с 06.03.2021.

В StateWatch напоминают, что за каждый день просрочки "Лекхим" обязан уплатить 0,1% от цены продукции, а также 7% за просрочку поставки вакцины в более 30 дней.

По подсчетам StateWatch, размер пени, по состоянию на 14 апреля, составляет 13,7 миллиона гривен. В свою очередь, штраф составляет 24,7 миллионов гривен. Всего "Лекхим" должен уплатить ГП "Медицинские закупки" 38,4 миллиона гривен. Сейчас за каждый день просрочки поставки вакцины "Лекхиму" начисляется пеня в размере 252 тысяч гривен, — добавляют в организации.

Как сообщалось ранее, "Медзакупки" отказались принять китайские вакцины: поставщик не предоставил всех документов.

Также в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

вакцина штраф закупки поставщики ГП Медзакупки

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