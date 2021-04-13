В Бориспольской исправительной колонии обнаружено более 30 осужденных с COVID-19 – Денисова

Из медработников в колонии имеется только стоматолог

Из медработников в колонии имеется только стоматолог

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Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице передает RegioNews.

По словам Денисовой, 31 факт заболевания осужденного был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ДКВС.

Подчеркиваю, что на сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении, отсутствуют. Такая ситуация продолжается более года, — сообщила омбудсмен.

По ее словам, сейчас контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины” в г. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Ими даны рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.

Денисова также отметила, что в условиях стремительного распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди заключенных и осужденных лиц, руководителем учреждения до сих пор не приняты меры по выполнению рекомендаций, данных по результатам предыдущих визитов работников Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, с целью противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в указанном учреждении.

Обращаюсь к руководству Центра охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с просьбой срочно принять меры по соблюдению прав содержащихся лиц, а именно обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме, — сообщила омбудсмен.

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